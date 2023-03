Lūsis komentē ⟩ Varonīgie Saeimas gladiatori jeb budžeta pieņemšanas farss

Atceros savu garāko darba “dienu” – 46 stundas no vietas. Tas varēja būt kāds 2004. gads. Toreiz maketēju pirmo laikraksta “Izglītība un Kultūra” numuru jaunajā izskatā, bet viss neganti ievilkās, jo lielāko daļu no publicējamajiem rakstiem vēl nebija sākts pat rakstīt. Atceros, ka beigās smadzenes jau vairs nefiltrēja, ko dara, bet pirksti paši no sevis vienkārši automātiski spaidīja dažādas pogu kombinācijas un pilnīgā autopilotā paveica darāmo.