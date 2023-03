TVNET skaidro ⟩ Krievija pret Ukrainu raidījusi neierasti daudz Kinžal raķešu. Kādēļ tiek izmantoti advancētāki ieroči?

Kinžal raķetes ir viens no Krievijas preizdenta Vladimira Putina acuraugiem, jo tā ir daļa no sešiem "nākamās paaudzes" ieročiem, kurus Putins prezentēja publiski 2018.gadā. Par to izstrādi zināms gauži maz, jo Krievija gan pirms, gan arī pēc ieroču prezentēšanas to turējusi lielā noslēpumā. Līdz ar to Rietumu pētnieku un analītiķu vidū domas par raķešu efektivitāti vai pārsvaru pār Rietumu militārajām tehnoloģijām dalās.