20 pieteikumu uz vienu vakanci, bet cik no tiem atbilstoši? Latvijas darba tirgus īpatnības un prognozes

Uzskatu, ja ir darbaspēka trūkums kādā no profesijām, tad stereotipu atmešana un potenciālo darbinieku mērķauditorijas palielināšana, ņemot vērā to, ka profesionalitātei nav saistības ar dzimumu, ir labs risinājums vakanču aizpildīšanai. Te, protams, ir jautājums, vai paši pretējā dzimuma pārstāvji grib startēt profesijās, kurās klasiski vairāk ir otra dzimuma pārstāvju. Labu attīstību varam redzēt IT jomā, kur aizvien vairāk darbu uzsāk sievietes. Stereotipus ir grūti mainīt, bet uzņēmumi strādā tajā virzienā, it īpaši lielie uzņēmumi, kuriem ir svarīgi korporatīvās pārvaldības principi. Tur tiek risināti jautājumi gan par dzimumu līdztiesību, gan arī par vienlīdzīgu atalgojumu.