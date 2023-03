Vai Puškina un Upīša pieminekļu aizvākšana no centra ir mākslas cenzēšana?

„ Sev uzcēlu es pieminekli, kas nav izgatavots ar rokām“(Я памятник себе воздвиг нерукотворный...) – tā 1836.gada konstatē dzejolī (Piemineklis) Aleksandrs Puškins. Viņš runā par mākslas nemirstošo spēku un ir pārliecināts, ka literārā daiļrade (kā viņa piemineklis) ir noturīgāka vērtība nekā tēlnieka akmenī vai metālā izveidots monuments tēls kāda parka stūrī. Rādās, ka viņam bijusi taisnība, jo vienu šādu Puškina skulptūru Rīgas pilsēta iespējams novāks tuvākajā laikā no kanālmalas centrā. Vai šādi dzejnieks tiks sodīts par sliktu poēziju? Par to, ka krievs? Par to, ka slikts mākslinieks un viņa darbus nebūtu vērts lasīt? Nē, Puškina dzejai nav nekāda sakara ar šo notikumu.