No mīlniekiem par ienaidniekiem: Oļega Fiļa un Santas Bernālas attiecības laika gaitā

Runas par to, ka tā laika Latvijas bagātākais vīrietis Oļegs Fiļs sācis attiecības ar toreizējo izdevuma “Cosmopolitan” galveno redaktori Santu Kristiānu Zāmueli (šobrīd Bernālu) izskanēja 2015. gada pavasarī – tolaik dzeltenā prese vēstīja, ka šarmantais kungs itin bieži kādā no Rīgas restorāniem pusdieno kopā ar pievilcīgu blondīni. Uz satikšanos viņa ieradās pāris minūtes vēlāk un abi iekārtojās pie kāda nomaļāka galdiņa. Katru reizi tika pasūtīts izsmalcināts šampanietis un kādā no satikšanās reizēm vīrietis uzdāvinājis izredzētajai krāšņu ziedu pušķi.