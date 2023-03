"Nekāda progresa pēc būtības nav." Kas sagaida vēja enerģijas ražošanu Latvijā?

Pēc pērn piedzīvotajiem enerģētikas sektora satricinājumiem daudziem atvērās acis, cik svarīgi ir būt pēc iespējas mazāk atkarīgiem no citu piegādātiem energoresursiem un ka nākotne ir atjaunīgajos enerģijas avotos. Vēl pērn piedzīvojām saules paneļu uzstādīšanas "bumu", taču vēja enerģijas sektora uzplaukums, šķiet, vēl ir aizkavējies. Intervijā tiešsaistes žurnālam KLIK Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs stāsta, ka līdz gada beigām tiek gaidīti risinājumi vairākos jautājumos, no kuriem atkarīga turpmākā nozares attīstība. Tostarp attiecībā uz finansiālo ieguvumu pašvaldībām par vēja parku uzstādīšanu to teritorijās.