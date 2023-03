Recenzija ⟩ Grieķu traģēdija mūsdienu skaņās

No kurienes dzimst ļaunums, ja mēs visi piedzimstam vienādi? Šis ir viens no jautājumiem, uz kuru atbildi centās piedāvāt režisore Inese Mičule vienā no Valmieras Drāmas teātra jauniestudējumiem “Sēras piestāv Elektrai”. Izrādes plūdumā šis jautājums gan šķita sekundārs, tāpēc atbildi uz to tā arī nesaņēmu. Tomēr atkal un atkal izrāde lika uzdot jautājumu: kas ir taisnīgums, un kā to panākt?