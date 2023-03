Intervija ⟩ Daugaviņš par Indraši: Šis ir temats, ko mīl apspriest, taču ir izstrādāti konkrēti noteikumi

Faktori ir vairāki. Iepriekš pieņemto lēmumu aiziet no izlases nenožēloju. Iekšējā balss teica, ka vajag atpūsties no izlases. Tomēr redz kā dzīvē notiek. Laikam jau drusciņ par ātru aizgāju. Sezonas laikā saņēmu vairākus zvanus no federācijas puses un arī no Harija [Vītoliņa - Latvijas izlases galvenā trenera]. Iepriekš nebija zināms, ka šogad pasaules čempionāts notiks Rīgā. Arī sieva un bērni grib redzēt mani spēlējam "Arēnā Rīga". Līdz ar to ir vairāku apstākļu sakritība. Jūtos labi. Ja pagājušajā gadā šķita, ka vairs neesmu vajadzīgs izlasei, tad tagad jūtu, ka varu palīdzēt komandai.