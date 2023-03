Bagātie arī raud: miljonu mantiniece Parisa Hiltone pārdzīvojusi izvarošanu, abortu un spīdzināšanu

Hiltone savu dzīves gājumu aprakstījusi memuārā "Paris: The Memoir", kas klajā nāca šopavasar. Meitene, kuru zinām no TV ekrāniem, sakot "that's hot" (tas ir seksīgi - lat.), vai izpildām lipīgo popdziesmu "Stars Are Blind", vai pat cerot ieraudzīt vaigā Rīgā (jā, Hiltone viesojās Latvijā pirms 10 gadiem!), viņa atklāj savas dzīves tumšākās puses, kas ir patiesi baisas. Un tas pierāda - bagātie arī raud. Lūk, Hiltones drosmīgākās atzīšanās!