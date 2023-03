Interneta gaisvadu mudžeklis Rīgā: reālas problēmas to sakārtot vai tikai aizbildinājumi?

Rīgā prasība pārvietot pazemē gaisvadus to rekonstrukcijas laikā eksistē kopš 2009. gada. Tātad jau 14 gadu. Savukārt liegums izbūvēt jaunus gaisvadus ir spēkā jau kopš 2006.gada. Līdz ar to loģisks ir jautājums, kāpēc par problēmām sakārtot un novākt gaisvadu tīklu tiek runāts tikai tagad un kāpēc iepriekš vai nu nekas nav darīts, vai nevienam nav bijušas pretenzijas? Nebūtu gan pareizi teikt, ka nekas nav darīts, bet, iespējams, stāsts atšķiras atkarībā no runātāja. Un katram ir sava sāpe. Vieni norāda uz trūkumiem regulējumā, jo prasības neesot iespējams izpildīt, un pauž bažas par konkurences kropļošanu, kā rezultātā iedzīvotājiem būs jāmaksā vairāk par interneta pakalpojumiem. Citi to sauc par nepieņemamu rīcību, lai attaisnotu savu nedarīšanu.