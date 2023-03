Irākas karš "insaidera" vērtējumā: ASV nebija vajadzības karot

Viena no vēsturnieku priekšrocībām salīdzinājumā ar žurnālistiem ir laiks – ne tik daudz tāpēc, ka viņiem nav jāievēro steidzami termiņi, bet gan tāpēc, ka viņiem ir plašāka skatījuma iespēja, pateicoties gadu vai gadu desmitu ilgajam laika posmam starp notikumiem un to aprakstīšanu. Protams, no vēstures skatupunkta divdesmit gadi nav ilgs laiks. Taču, lai izprastu karu, ko Amerikas Savienotās Valstis sāka pret Irāku 2003. gada martā, šie gadi ir viss, kas mums ir dots.