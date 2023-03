Ko gaidīt no Sji Dzjiņpina vizītes Krievijā?

Sji Dzjiņpina ievēlēšana uz trešo termiņu Ķīnas prezidenta amatā neizbrīnīja nevienu. Kopš stāšanās amatā Sji ir aktīvi mēģinājis konsolidēt varu ap sevi, arvien vairāk pietuvinot Ķīnas politisko sistēmu tai, kāda tā bija no republikas dibināšanas līdz pat līdera Mao Dzeduna nāvei. Jau šobrīd redzams, ka politiskā sistēma teju neatraujami saistīta ar Sji, padarot Ķīnas ārpolitiskā kursa noteikšanu ilgtermiņā ļoti problemātisku.

Pamatus Sji lika jau 2018.gadā, kad nāca klajā ar konstitucionālajām reformām, saskaņā ar kurām prezidenta amata termiņi tikti likvidēti. Tāpat arī savas prezidentūras laika Sji propaganda diezgan daudz uzmanības pievērsusi vienam no Ķīnas Tautas Republikas dibinātājiem Mao Dzedunam, kurš valsti vadīja no tās dibināšanas līdz pat savai nāves dienai teju bez jebkādas pretestības. Tādā veidā Sji arvien vairāk un vairāk centās konsolidēt varu ap sevi, padarot Ķīnas politisko sistēmu teju pilnībā atkarīgu no viena cilvēka, proti, viņa paša.