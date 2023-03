Kā ukraiņu vientuļais tēvs atguva savus nolaupītos un uz Krieviju aizvestos bērnus. Tagad viņi dzīvo Latvijā

Meževojs tika pārvests uz cietumu netālu no Oļenivkas pilsētas Doņeckas guberņā, kurā atradās Ukrainas karagūstekņi. Viņš tur palika apmēram 45 dienas."Kad atkal iznācu no cietuma, mana pirmā doma bija par bērniem," viņš teica. "Pēc tam, kad viņi mani izlaida no Olenivkas, es 26. maijā nokļuvu Doņeckā, lai saņemtu atpakaļ savus dokumentus un noskaidrotu, kur atrodas mani bērni."Kad viņam izsniedza dokumentus, Meževojs pamanīja, ka trūkst viņa bērnu dzimšanas apliecību. Kad viņš jautāja okupācijas varas iestāžu amatpersonai, kas noticis, viņam atbildēja, ka viņa bērni tajā rītā aizvesti uz Maskavu - "uz nometni".