"Neesmu iztērējis nevienu iekrāto dolāru." Piedzīvojumu meklētājs, kurš staigā apkārt pasaulei

"Ja turpināsiet darīt to, ko dara 99% cilvēku, jūs galu galā arī nomirsiet kā 99% cilvēku. Ja vēlaties pārmaiņas, dariet citādāk, nevis to pašu, ko citi," intervijā secina Nīderlandes iedzīvotājs Toms Boermans, kura misija ir būt pirmajam cilvēkam, kurš izstaigājis visus septiņus kontinentus. Jā – arī Antarktīdu. Viņš pirms dažiem gadiem pārdeva savus uzņēmumus, māju, mantas, lai dotos ceļojumā. Viņš vēlējās sākt ceļojumu apkārt pasaulei Norvēģijā, taču Covid-19 pandēmija to izjauca. Tā vietā viņš sāka savu piedzīvojumu no Nīderlandes.