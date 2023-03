Klik no Strasbūras ⟩ Kalniete: "Neesmu droša, ka Krievijai šoreiz izdosies saglabāties kā vienotai valstij"

Kopš 24. februāra kopumā Eiropā izpratne ir mainījusies visās institūcijās, ne tikai Eiropas Parlamentā. Taču jau pirms kara sākuma Eiropas Parlamentā (EP), tieši pateicoties Baltijas valstīm un Polijai, bija panākta krietni augstāka izpratne par to procesu draudīgumu, kas šobrīd notiek Baltkrievijā un Krievijā, kā arī to bīstamību Eiropas drošībai un stabilitātei. Tāpēc EP ir pilnībā uzņēmies politiskās balss lomu un politisko virzību tiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi Krievijas agresijas sakarā. Atbalsts, ko EP sniedz, galvenokārt ir politisks un diplomātisks, bet caur līdzlemšanas tiesībām arī ekonomisks. Mēs varam politiski izteikt aicinājumu par vienotām ieroču piegādēm vai Ukrainas pievienošanos NATO, bet tā ir tikai līdzlemšana – lielākoties viss ir Padomes rokās. Taču tieši politiskā balss, kas piebilst EP, ir ļoti sadzirdēta un spēcīga, it īpaši ārpus ES robežām.