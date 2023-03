Lūsis komentē ⟩ Kurš sēdēs par 220 miljonu afēru?

Bijušais Pabrika padomnieks aicina tagadējo aizsardzības ministri Mūrnieci publiskot visu iepirkuma dokumentāciju, Kariņš uzskata, ka pārbaudei ir pamats, bet pats Pabriks to sauc par pret viņu vērstu publisku izrēķināšanos. KNAB veic kaut kādas kratīšanas, esot arī pāris aizturētie. Bet, kas tur vispār notiek, nevienai no augstākajām amatpersonām it kā tā īsti nav skaidrs.