Audio ⟩ "Būtu nožēlojami atteikties no šādas iespējas." Saruna ar NHL kluba praktikantu no Latvijas

M. Graudiņš: Ar sportu man bija jānodarbojas. Kā jokojam ģimenē - tas ir priekšnosacījums. Laikam jau viss sākās ar 2006. gada pasaules hokeja čempionāta norisi Rīgā. Latvijā valdīja hokeja trakum, bet es uz to visu, mazs puika būdams, skatījos lielām acīm. Ap to laiku arī sāku trenēties hokejā. To darīju līdz pat universitātes pirmajiem gadiem, kad man bija aptuveni 20 gadu. Mīlestība pret hokeju nemazinājās, bet loģiski sapratu, ka NHL spēlēt man "nespīd". Tāpēc pievērsos mācībām.