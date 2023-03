FOTO ⟩ Uz Sibīriju un atpakaļ. Fotogrāfa Georga Avetisjana ģimenes stāsts

Fotogrāfs Georgs Avetisjans savā un kolēģa, režisora un operatora Kārļa Berga kūrētajā izdevniecībā “Milda books” strādā pie jaunas fotogrāmatas – “Motherland. Far Beyond the Polar Circle” (Māteszeme. Tālu prom aiz Polārā loka). Linaudumā iesieto grāmatu papildina personīgo un privāto arhīvu dokumentu pārlikumi faksimilā, kuri paskaidro vienu no pašiem tumšākajiem Latvijas vēstures posmiem – padomju varas organizētās iedzīvotāju deportācijas pagājušā gadsimta 40. gados.