Par kādiem noziegumiem varētu tikt apsūdzēts Donalds Tramps?

Šobrīd vienlaicīgi noris vairākas izmeklēšanas, kuru centrā ir Tramps un viņa darbības. Nav gan skaidrs, vai kādu no izmeklēšanām varētu pavadīt apsūdzība vai aresta orderis, taču pilnībā šādu iespēju izslēgt nevar. Tādējādi Donald Tramps, gatavojoties 2024.gada ASV prezidenta vēlēšanām (pastāv zināma vienprātība, ka viņš, visticamāk, mēģinās iegūt partijas nomināciju), šobrīd tiek izmeklēts par vairākām iespējamām prettiesiskām un pat kriminālām darbībām pirms stāšanas prezidenta amatā, tā laikā un pēc prezidenta krēsla atstāšanas.

Viens no šā brīža skaļākajiem skandāliem, kas šobrīd saistās ar Trampu, ir iespējams maksājums kādai sievietei, kura apgalvo, ka viņai bijis seksuālas attiecības ar Trampu. Mēnesi pirms 2016.gada prezidenta vēlēšanām Tramps ar sava advokāta starpniecību it kā piedāvājis pornoaktrisei Stefānijai Klifordai (skatuves vārds Stormija Danielsa) klusēšanas naudu (no angļu val. hush-money) 130 tūkstošu dolāru apmērā, lai viņa klusētu par abu seksuālā rakstura attiecībām.