Jāņem vērā, ka pienācīgi glabāts un uzturēts radioaktīvais materiāls cilvēkiem īpašas briesmas nerada. Tiesa, ja cilvēks bez aizsargtērpa tiek pakļauts radiācijai, viņš var pamatīgi sasirgt un pat nomirt. Lūk, piemēram, pēc radioaktīva materiāla nozagšanas no pamestas slimnīcas Brazīlijā 1987. gadā nomira četri cilvēki. Laupītāji uzskatīja, ka radioaktīvajam materiālam varētu būt kāda vērtība, nododot to kā krāsaino metālu. Beigu beigās ar radiāciju saindējās un nomira četri cilvēki, bet vēl vairāki cieta no radiācijas izraisītām veselības kaitēm. Varas pārstāvjiem nācās pat evakuēt divas pilsētas, kad noskaidrojās, ka pēkšņo slimību iemesls ir radiācija.