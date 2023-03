Labākais tualetes papīrs ir lētākais! Kā izdzīvo mazie lauku veikali?

Labākā prece ir lētākā. Pēc šāda principa iepērkas lauku pārtikas veikalos, atšķirībā no lielajām pilsētām, kur pircēji izvēlas konkrētu produktu neatkarīgi no cenas, stāsta Jānis Lauga - viens no 7 lauku veikalu īpašniekiem. Būtisks mazo lauku veikalu izdzīvošanas faktors ir alkohols. Ja to aizliegtu tirgot, liela daļa lauku veikalu izzustu no kartes.