"Acis uz mani deg, visu gribas, bet – tā māte." Rīdziniece Andželika par vīriešiem savā dzīvē

Uz vienu tādu sludinājumu atsaucās vīrietis – viņam vajagot Baložos kaut kādu māju iztīrīt. Viņš aizvedīšot mani uz to māju. Tīru, viņš turpat staigā, sākām sarunāties, izstāstīju par savu situāciju, par dzīvokļa parādu un visu pārējo. Kad viņš mani pēc tīrīšanas atveda atpakaļ uz mājām, viņš izvilka no kabatas naudas žūksni, noskaitīja man 400 latus – toreiz vēl bija pēdējais brīdis latiem – un teica, lai nomaksāju to parādu.