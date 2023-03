90% no Latvijā saražotā tekstila eksportē. Liela daļa produkcijas nonāk Eiropas tirgū, tomēr eksports uz Krieviju 2022.gadā samazinājās tikai par 4%. Krievijā Latvijas preces nonāk pa apkārtceļiem – piegādātāji ir Armēnijā, Gruzijā, Kazahstānā, vēl nesen arī Baltkrievijā. Kas no Latvijas precēm pērn nonāca agresorvalstī un vai 2023. gada rādītāji atklās to pašu ainu?