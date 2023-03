Pasaule kabatā ⟩ "Labāk Lukašenko, nekā krievi tankos." Kādas ir baltkrievu izredzes izlauzties no tirānijas?

Pēdējos divarpus gadus, kopš 2020. gada notikumiem, viņa izvēles brīvība ir pastāvīgi mazinājusies. Viņam vēl ir zināma autonomija, taču tā vairāk attiecas uz iekšpolitiku, nekā ārpolitiku. Lukašenko noteikti dara to, ko grib Putins, un zina viņa sarkanās līnijas. Viņš nemaz nemēģinās šīs sarkanās līnijas pārkāpt, un tas nav nekas jauns. Tā tas izskatījās pat iepriekš, arī labākajā Baltkrievijas un rietumvalstu attiecību restarta laikā pirms 2020. gada revolūcijas. Viņš nekad neapstrīdēja to, ko Putins no viņa gribēja. Labākais piemērs tam ir, kad Putins gribēja izmantot Baltkrievijas teritoriju, lai īstenotu agresiju pret Ukrainu. Viņš tam, manuprāt, ar prieku piekrita. Viņš gribēja nostāties uzvarētāju pusē.