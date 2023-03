Kad bērni savās rotaļās “aiziet par tālu”. Neērtā tēma: kaitējoša seksuāla uzvedība bērnu vidū

Šobrīd bērni ir nonākuši neapskaužamā situācijā, saka speciāliste. Viņu vecāki un pedagogi ir auguši laikā, kad tēmas par ķermeni un seksualitāti bija diezgan liels tabu, tāpēc daudzi no mums nav iemācījušies par to brīvi runāt pat pieaugušo starpā – kur nu vēl ar bērniem! Tajā pašā laikā bērni ar seksuālu saturu saskaras ik uz soļa – mūzikas klipos, filmās, reklāmās, spēlēs un arī bērnu sarunās. Tā jau no agra vecuma ir bērnu realitāte, un mēs, pieaugušie, nedrīkstam dzīvot ilūzijās, ka tā nav.