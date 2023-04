"Viņš mani paralizēja." Stāsts par Dr. Nāvi, kurš sakropļoja 31 cilvēku un divus nogalināja

Bijušais amerikāņu neiroķirurgs Kristofers Daniels Dančs, zināms arī kā dakteris Nāve, divu gadu laikā viņš veica operācijas 37 pacientiem, no kuriem 33 tika smagi ievainoti. Vairāki pacienti pamodās paralizēti vai piecēlās no anestēzijas vājās iedarbības operācijas laikā. Divi pacienti nomira – viens no ievērojama asins zuduma pēc operācijas, otrs no insulta, ko izraisīja pārgriezta mugurkaula artērija.