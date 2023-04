Kāpj naftas cenas. Vai varam gaidīt arī degvielas cenu pieaugumu?

Pagājušajā nedēļas nogalē septiņas no OPEC+ valstīm paziņoja, ka samazinās naftas ražošanas apmērus, kas stāsies spēkā no maija. “OPEC+ no maija samazinās par 1,15 milj. barelu dienā (b/d) papildus 0,5 milj. b/d samazinājumam no Krievijas,” stāsta Gašpuitis. Lai gan plānots, ka ražošanas izmaiņas stāsies spēkā no maija, Krievija apņēmusies ieguvi samazināt jau no marta. Neraugoties uz to, Gašpuitis uzsver, ka Krievija jau februārī ražoja mazāk naftas, līdz ar to kopējais plānotais samazinājums varētu būt vien ap 1,0 milj. b/d.