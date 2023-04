Krievijas kodolieroču izvietošana Baltkrievijā - mēģinājums pacelt likmes

“Ja to neizdodas izdarīt kaujas laukā, tad jāmeklē citi veidi, kā iebiedēt ienaidnieku vai eskalēt situāciju,” stāsta Andžāns. Viņš uzsver, ka pagaidām joprojām nav notikusi ilgi solītā Krievijas pavasara ofensīva. Tā kā nav skaidrs, vai tas ir stratēģisks lēmums vai tomēr tehniska nespēja šādu ofensīvu veikt, nevar arī konkrēti spriest par to, kāpēc ir nepieciešams spert šādu soli. Andžāns gan ir pārliecināts, ka Putins to dara, lai kompensētu nespēju un neveiksmes kaujas laukā. “Mērķis, iespējams ir iebiedēt Ukrainu, taču nedomāju, ka tas izdosies – galu galā Ukraina zina, ka kodolieroči nav noņemti no galda,” stāsta pētnieks.