Lūsis komentē ⟩ Kā es atrāvos no dieva jeb Bībele 2.0

Vēl pagājušā mēneša sākumā saņēmu privātu ziņu no kāda lasītāja. “Tom, Tu par to mazo vārdiņu dievs vēl pamatīgi atrausies no Dieva. Pienāks brīdis kad Tu to rakstīsi ar lielo burtu. Tās būs pamatīgas pohas,” rakstīja Aivars. Lai arī pārāk neticu, ka dievs personīgi veltīs laiku tam, lai mani atštaukātu par lietoto burtu izmēriem, nevaru teikt viņš nav iedvesis zināmu bijību.