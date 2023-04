Kādus dārgumus slēpj Latvijas zeme? Apslēptās mantas un vēstures liecību medības ar metāla detektoru

Dāvis Šīre vēstures liecību meklēšanu ar metāldetektora palīdzību iesāka pirms četriem gadiem. Viss sākās ar leģendu par Kurzemē apraktu mantu; Dāvja vectēvs no sava kaimiņa bija uzzinājis stāstu par Kurzemes mežā zemē ieraktu Vācijas armijas sazagto zeltu. To vectēva kaimiņam izsūtījumā Sibīrijā bija izstāstījis viens no racējiem – sagūstīts un uz gulagu izsūtīts vācu karavīrs.