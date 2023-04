Vai "zelta bruņinieks" Bļugers šosezon var kļūt par NHL čempionu?

Daudzi hokejisti ir sapņojuši par to, ko 1996. gadā piedzīvoja Ozoliņš - virs galvas cēla Stenlija kausu. Vēl daži Latvijas hokejisti ir bijuši ļoti tuvu tam. 2002. gadā Artūrs Irbe spēlēja visās piecās NHL finālsērijas spēlēs, taču viņam nācās samierināties ar zaudējuma rūgtumu. Līdzīgu likteni 2010. un 2013. gadā piedzīvoja attiecīgi Oskars Bārtulis un Kaspars Daugaviņš. Pirmais no viņiem izgāja laukumā piecās no sešām finālsērijas spēlēm, bet otrais spēlēja četros no sešiem finālmačiem. Daugaviņam pat bija lieliska izdevība finālsērijas pirmajā spēlē izraut uzvaru trešajā pagarinājumā, taču metiens ar nūjas satvēriena neērto pusi nebija sekmīgs.