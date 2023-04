Par kontrolēto haosu un māksliniecisko adrenalīnu - džezmenis Kristaps Vanadziņš

10. aprīlī Kristaps Vanadziņš izdos singlu no rudenī gaidāmā solo albuma "Portreti", kas ir īpašs ar to, ka būs tīrs ieraksts no koncerta, ar visu emociju spektru un strāvojošu enerģiju. Ar Kristapu sarunājāmies par kontrolēto haosu, ko piedāvā džeza pasaule un gaidāmajiem jaunumiem.