Baiļu politika: nacionālisma vilnis Eiropā kļūst spēcīgāks

“Eiropa netiks izveidota uzreiz un saskaņā ar kādu vienu plānu,” savā deklarācijā, kas vēlāk kļuva par vienu no Eiropas Savienības veidošanas pamatiem, izteicās franču politiķis Robērs Šūmans 1950. gadā. Šūmans tiek uzskatīts par Eiropas integrācijas projekta pamatlicēju un līdz ar to arī par Eiropas Savienības tēvu. Pēc Otrā pasaules kara ideja, ka, tikai strādājot kopā, pasaules valstis var izvairīties no līdzīgiem konfliktiem, bija īpaši populāra. To apliecina kaut vai fakts, ka dažas no mūsdienās zināmākajām starptautiskajām institūcijām tika dibinātas teju uzreiz pēc kara.