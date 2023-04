Svētā, grēciniece, prostitūta vai tomēr Jēzus sieva? Marijas Magdalēnas noslēpums

Cieši rokā satvērusi pīto groziņu, kurā lina audeklā bija ievīstīts cienasts, viņa steidzās uz alu. "Vai palīgiem, kuri novels akmeni no alas ieejas, pietiks ar manis vārītajām olām?" ātrā solī ejot, domāja rudmatainā sieviete. Liels bija pārsteigums, kad viņa atskārta, ka akmens no ieejas alā jau ir novelts malā. Viņa devās alā, kur atrada uz zemes nomestu līķautu. "Viņš ir augšāmcēlies!" iesaucās Jēzus uzticamā sekotāja. Liels bija viņas pārsteigums, ka oliņas grozā bija no baltām iekrāsojušās sarkanas kā asins. Šīs sievietes vārds bija Marija Magdalēna - vismistiskākā persona Bībeles stāstā. Viņas stāsts līdz galam nav skaidrs, tāpat arī viņas attiecības ar Jēzu un kāpēc viņai bija tas gods pirmajai uzzināt šo kristiešiem brīnišķīgo ziņu un sastapt Jēzu augšāmcēlušos. Skaidrs ir viens, Lieldienu olu krāsošanas stāsts nāk no leģendas par šo sievieti, tāpēc šobrīd ir īpaši interesanti uzzināt ko vairāk par viņu!