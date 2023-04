Ukrainas pretuzbrukuma priekšvakarā Krievijas tanku spēki ir drūmā stāvoklī

Aprīļa sākumā aizvien biežāk dzirdamas runas par Ukrainas pretuzbrukumu. Viena no tā iezīmēm būs “Leopard”, “Abrams” un “Challenger” parādīšanās kaujas laukā. Publiskajā telpā Rietumos tiek aktīvi apspriesta to ietekme uz konflikta gaitu, taču agresora tanku spēkiem tiek pievērsta mazāka uzmanība. TVNET tiešsaistes žurnāls KLIK pēta to apjomu, īpašības, zaudējumus un izaicinājumus, ar kuriem tie saskaras.