Grams nepareizi pagatavotas fugu zivs, un sekas ir nāvējošas. Ēdis arī Mārtiņš Sirmais

Astoņdesmitajos gados Japānā no fugu zivs ēšanas vidēji nomira gandrīz viens pusdienotājs nedēļā. Tomēr pēdējos gados letālu gadījumu skaits ir ievērojami samazinājies.

"Kulinārija principā neatšķiras no farmācijas. Jebkurš grams ir izšķirošs. Atkarīgs ir no tā, cik nopietni tam pieiet. Jebkurš miligrams ir svarīgs, ja par to domā un iedziļinās. Visam ir pamatojums, un viss ir izšķirošs. Arī tomātam sāls uzkaisīšanas apjoms ir būtisks," uzsver Sirmais.