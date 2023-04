Lūsis komentē ⟩ Kāpēc man jāmaksā par seriālu, ja es jau samaksāju par internetu?

Vēlies redzēt visus svaigākos HBO seriālus? “Sorry, HBO MAX isn’t available in your region yet”, bet, ja samānies par savu lokāciju, – 9,99 €. Tas pats ar straumēšanas servisu Peacock – 4,99 €. Un ja vēl visam bonusā esi nedaudz geimeris un ik pa laikam vēlies uzspēlēt kādu legālu spēli, tad vari paņemt Playstation Plus Extra abonementu par 12,5 € mēnesī.