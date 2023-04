"The Hobos" pirms un pēc liktenīgās avārijas: patiesi atklāta saruna

"The Hobos" (latviski - klaidoņi, taču pirms "The Hobos", izrādās, bijis cits nosaukums) ir 1999. gada janvārī dibināta latviešu mūzikas grupa, kuras sastāvā ir Rolands Balodis-Ūdris, Vilnis Krieviņš, Mārtiņš Burkevics un Egons Kronbergs. Raidījumā Mārtiņš un Egons, kuri pirms grupas dibināšanas uzstājās kopā ar Igo, atminas "The Hobos" darbības pirmsākumus un to, kas, viņuprāt, ir grupas veiksmes pamatā.