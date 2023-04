Viena no visu laiku veiksmīgākajām karstmaižu pārdevējām ir Diāna Dusjē no Floridas. Kādā veiksmīgā 1994. gada rītā viņa pagatavojusi sev grilēta siera sviestmaizi, iekodusies tajā un tad - pamanījusi uz sviestmaizes svēto Mariju visā godībā! Dusjē palika bez brokastīm, jo aizkosto sviestmaizi nolēma ielikt plastmasas kastītē un saglabāt. Tas atmaksājās! Pēc desmit gadiem Dusjē kastīti ar sviestmaizi ielika "eBay" izsolē, kur to izdevās pārdot par 28 tūkstošiem dolāru.