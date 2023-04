Prognozes par ievērojamu inflācijas samazināšanos šajā gadā varētu būt kļūdainas

Inflācija ir atgriezusies, un tā demonstrē savu ierasto noturību. Amerikas Savienotajās Valstīs inflācijas līmenis pieauga no 1,2% 2020. gadā līdz 4,7% 2021. gadā un 8,1% 2022. gadā. Inflācijas līmeņa prognoze 2023. gadam ir 3,5%, taču jaunākie dati liecina par sarūgtinoši nelielu samazinājumu. 2023. gada februārī ASV gada inflācijas līmenis bija 6%, taču pamatinflācija (neietverot svārstīgās enerģijas un pārtikas cenas ) palielinājās par 0,5% un saglabājās augstā līmenī – 5,5%.

Inflācija eirozonā uzrāda līdzīgu noturību. Gada inflācijas rādītājs pieauga no 0,3% 2020. gadā līdz 2,6% 2021. gadā un 8,4% 2022. gadā. Un, lai gan gaidāms, ka 2023. gadā inflācijas līmenis samazināsies līdz 5,6%, pēdējā laika rādītāji, līdzīgi kā ASV, ir neiepriecinoši. Februārī gada inflācijas līmenis samazinājās tikai nedaudz – līdz 8,5% (no 8,6% janvārī), bet pamatinflācija pieauga līdz 5,6% (no 5,3% janvārī).