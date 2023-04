Latvijas prezidentu meklējot

Papētīju, bet neatradu valsts prezidenta pienākumu aprakstu. Taču no pieredzes ir redzams, ka pats galvenais valsts reprezentanta pienākums ir nevis „bīdīt lietas Briselē“ kā to vēlējās Andris Bērziņš vai braukt biežās ekskursijās uz ārzemēm kā to praktizēja Vaira Vīķe Freiberga (ieskaitot vizīti pie Putina 9. maijā Maskavā un karalienes mātes bērēm Lielbritānijā), bet gan uzrunāt, mierināt, iedrošināt, uzslavēt, atbalstīt savu tautu. Grūtos un priecīgos laikos.