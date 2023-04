"Viņa nopirka sev mazmeitu, izmantojot mirušā dēla spermu." 68 gadus veca aktrise saceļ diskusiju vētru

Marķīze de Grinjona, piedaloties raidījumā, uzsvērusi, ka savas reliģiskās pārliecības dēļ Obregonas rīcību vērtē pretrunīgi. "No morālā viedokļa man ir dilemma. Parasti, lai veiktu šāda veida ārstēšanu, ir jāapaugļo vairākas olšūnas. Baznīca domā, ka dvēsele olšūnā ir no ieņemšanas brīža," viņa teica. "Daudzas no šīm apaugļotajām olšūnām tiek izmestas, sasaldētas vai nodotas eksperimentiem. Un šeit man rodas morālā dilemma," viņa piebilda.