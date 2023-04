Dvēseļu iepļaukātājs

Larss fon Trīrs (Lars von Trier, 1956) savā daiļradē un personības izpausmēs tiek uzskatīts par vienu no skandalozākajiem un kontroversālākajiem Eiropas kino režisoriem. Viņš ir viens no pūristiskās filmu kustības dibinātājiem un manifesta “Dogma 95” autoriem.

Zīmīgākā no tām ir konflikts starp režisoru un dziedātāju, multimākslinieci Bjorku. Pēc neomūzikla “Dejotāja tumsā” (Dancer in the Dark, 2000) iznākšanas Bjorka apsūdzēja fon Trīru, ka viņš viņai seksuāli uzmācies un bijis pret viņu psihiski vardarbīgs.