Nesot Eiropas stratēģiskās autonomijas karogu, Makrons atkal samulsinājis sabiedrotos

Atpakaļceļā no Ķīnas, Francijas prezidents sniedza interviju franču laikrakstam “Les Echos” un medijam “Politico”, kurā uzsvēra, ka Eiropas Savienībai jāmazina atkarība no ASV un jāieņem neatkarīga nostāja Vašingtonas un Pekinas savstarpējās attiecībās. Kaut gan tas pats par sevi nav nekas jauns un neizraisītu tik asu reakciju, Makrons uzsvēra tieši to, ka vajadzētu izvairīties no tikšanas ierautiem “svešā konfliktā” Taivānas dēļ.