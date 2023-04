Pazūd miljardi. Krievi savai valstij negrib atdot ārvalstu valūtas

To, cik daudz skaidrās naudas ārvalstu valūtās, kopš iebrukuma Ukrainā sākuma, tiešām izvests no Krievijas, diemžēl var mēģināt tikai izzīlēt kafijas biezumos. Taču ieskatu potenciālajā apjomā sniedz dati par neveiksmīgajiem mēģinājumiem to darīt jeb tiem, par kuriem ziņojusi Krievijas muita.