Bertānam jātiek prom - "Mavericks" lētuma, skandālu un nekompetences stāsts

It kā elitāra kompānija. Tāpat Dalasa atrodas Teksasas štatā, kur štata nodoklis netiek piemērots, kas savukārt nozīmē, ka spēlētājiem paliek vairāk naudiņas. Klubam ir populārs un, vismaz ārēji, ļoti harismātisks un patīkams īpašnieks. Arī pati pilsēta nav no tām drūmākajām vai neinteresantākajām. Ilgus gadus kluba rindās bija arī ļoti nesavtīga zvaigzne Dirka Novicka personā. Slavenais vācu basketbolists savas karjeras laikā vairākkārt arī pieņēma līgumu, kas bija krietni zem viņa tirgus vērtības, lai palīdzētu savai komandai nokomplektēt labāku sastāvu.

Un tomēr, Kjūbana ēras laikā brīvie aģenti no Dalasas bēg kā no uguns. Izejot cauri "Mavericks" vēsturei brīvo aģentu tirgū minētajā periodā, var izcelt tikai četrus vārdus - Vinss Kārters (2011. gada vasara), Monte Eliss (2013. gada vasara), Čandlers Pārsons (2014. gada vasara) un Derons Viljamss (2015. gada vasara). Pietiekami skaļi uzvārdi, bet neviens no viņiem Dalasā nebija spēlētājs, kuru varētu nodēvēt par zvaigzni.