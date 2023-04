Sentuenas domes darbiniece Veronika Kožbati, kura cieš no adenomiozes jeb iekšējās endometriozes, intervijā raidorganizācijai RFI dalījās personīgajā pieredzē. "Sāpes neremdēja pat nepārtraukta pretsāpju līdzekļu lietošana, bet uz darbu bija jāiet tik un tā. Divas dienas uz slimības lapas [Francijā tās apmaksā, sākot no ceturtās dienas] nozīmē, ka zaudēju 70 eiro no algas. Darīt tā katru mēnesi nozīmētu zaudēt daudz naudas. Tagad varēšu izmantot jauno likumu, kas ļauj izmantot divas dienas mēnesī," viņa norāda.