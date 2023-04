Ieva Brante: Mana jaunā mīlestība ir spēcīga un trausla vienlaikus

Ieva Brante šogad būs arī viena no foruma "Līdere" lektorēm un runās ar auditoriju par mīlestību. Mīlestība mums šķiet pašsaprotama, un tomēr tur ir tik daudz "bet"... tieši tāpēc, iesildoties forumam, aicinājām Ievu uz sarunu.

Mēs dzīvojām istabā ar koka grīdu, kas vietām čīkstēja, kad pa to gāja. Mammai patika atvērt no rīta logu, kad es vēl biju zem segas. Man šķita, ka ir vēsi, – bet tad telpā ienāca svaigs gaiss. Skatījos logā caur veciem, smagiem, adītiem aizkariem, caur kuriem lauzās rīta saules stari. Tā ir tā sajūta, ka saule tiek visur... Tā ir mana mīlestības atmiņa.

Ja visi apkārt sēž telefonos, prast būt atšķirīgam, ja tu vēlies tāds būt. Ja visi citi skrien, prast pastāvēt malā, ja tu nejūti, ka tev ir jāskrien. Nebaidīties no tā, ka esi citādāks. Uzdrīkstēties dzirdēt sevi. Paturēt sevi.

Dzīvē būs bieži jārīkojas citādāk – ne tā kā no tevis gaida mamma, vīrs vai meita. Un arī prast pieņemt to, ka meita arī var un drīkst rīkoties tā, kā viņa vēlas. Spēt noturēt savu iekšējo mugurkaulu. Spītība, starp citu, ir viena no pazīmēm, ka esi dzīvs cilvēks. Tas ir ļoti svarīgi.