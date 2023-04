40 gados piepildīt bērnības sapni: sekojiet savai sirdij un netērējiet 20 gadus šauboties!

Lidojot virs Eiropas, bieži dzirdam sieviešu balsis. Skandināviem ir diezgan daudz sieviešu. Pat tādā valstī kā Katara, kas šķietami atpaliek dažādības ziņā, pilotes un kapteines ir sievietes. Sieviete pilots nav nekāds izņēmums. Sešus gadus strādājot aviācijā, es neesmu saskārusies ar kāda veida savādāku attieksmi. No reģionālā viedokļa raugoties, šis stereotips ir gan saglabājies austrumu pārstāvju vidū.

Mēs arī cenšamies popularizēt pilotu darbu sieviešu vidū, kā arī stjuartu darbu vīriešu vidū. Patlaban arvien vairāk vīriešu sāk strādāt stjuartu darbu. Man, piemēram, reiz bija ekipāža, kurā es biju vienīgā sieviete – visi citi, ieskaitot stjuartus, bija vīrieši. "airBaltic" ir divas sievietes tehniķes. Viena no šīm kolēģēm, kas izmācījās arī par piloti un kļuva par pirmo sievieti kapteini "airBaltic", reiz pastāstīja, ka pirms daudziem gadiem, sākot strādāt, ir saņēmusi neuzticības pilnu attieksmi no kolēģiem vīriešiem par to, vai sieviete varēs labi veikt šo darbu. Bet ar laiku viņa pierādīja, ka lieliski tiek galā ar darba pienākumiem, un attieksme mainījās. Patlaban viņa apmāca mūsu tehniķus. Prieks vērot, ka stereotipi atkāpjas un visi sadarbojas.