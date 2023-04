"Patiesības kava". Otrā sērija: pusaudžu roks, ticība karmai un līdakas

Guntars Godiņš (1958) tulkojis un atdzejojis no igauņu, somu, zviedru un angļu valodas. Sešu dzejoļu krājumu autors, no kuriem krājumu “Man atņēma visu” lasītāji 1990. gadā iepazina kā viņa, Ulda Bērziņa, Jāņa Baltvilka, Pētera Brūvera, Egīla Zirņa un Andra Žebera kopdarbu. Lēlo Tungalas (1947) romāns “Biedrs bērns” ir triloģija, kuras darbība notiek pēckara gados padomju Igaunijā. Grāmata, kuras pirmā daļa latviski iznākusi izdevniecībā “Liels un mazs”, bet pilnā triloģija - Latvijas Rakstnieku savienības sērijā "Jaunā klasika. Baltijas Asamblejas balvas laureātu darbi", uzrakstīta no mazas meitenes skatpunkta un atklāj sarežģītās izjūtas un ikdienu, kad padomju varas iestādes apcietina un aizved viņas māti. Mazā Lēlo cenšas būt labs bērns, jo tic, ka tad mamma pie viņas atgriezīsies. Režisore Monika Sīmetsa pēc darba motīviem uzņēmusi spēlfilmu Igaunijas simtgades kino programmā.